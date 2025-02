Die Indische Rupie schwächt sich in der frühen europäischen Sitzung am Freitag. - Monatsendnachfrage nach USD und anhaltende Abflüsse ausländischer Fonds belasten die INR. - Händler erwarten die BIP-Daten für das vierte Quartal Indiens vor dem US-PCE-Inflationsbericht, der am Freitag veröffentlicht wird. - Die indische Rupie (INR) handelt am ...

