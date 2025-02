DARMSTADT, DE / ACCESS Newswire / February 28, 2025 / Seit April 2024 arbeiten BidX, Spezialist für KI-basierte Amazon-Werbelösungen, und ad agents, eine der führenden Full-Service-Digitalagenturen im deutschsprachigen Raum mit über 100 Mitarbeitenden, in einer strategischen Partnerschaft zusammen. Die Kooperation hat sich bereits als äußerst erfolgreich erwiesen und führte innerhalb kurzer Zeit zu bedeutenden Fortschritten im Amazon Advertising für beide Unternehmen.

BidX Logo

ad agents: Starke Marktpräsenz und gezielte Amazon-Expansion

Die ad agents GmbH ist seit 2006 als Spezialist im Online- und Performance Marketing bekannt und unterstützt weltweit führende Marken dabei, ihre Online-Werbemaßnahmen und Reichweite zu optimieren. Mit einem breiten Leistungsspektrum und umfassender Expertise bietet ad agents seinen Kunden maßgeschneiderte, performanceorientierte Marketinglösungen. Zum Portfolio gehört seit vielen Jahren das Management von Präsenz- und Werbemaßnahmen auf vielfältigen digitalen Marktplätzen. Als eine der ersten Agenturen haben die ad agents in Deutschland Kunden im Amazon-Umfeld vorangebracht, sind zertifizierter Partner für die Amazon DSP und setzen seit Anfang 2024 auf die vielfältigen Analysemöglichkeiten der Amazon Marketing Cloud (AMC). Speziell zur Erweiterung der Analyse- und Reportingoptionen bei Amazon und zur Integration der Ergebnisse in die automatisierte Kampagnensteuerung haben sich die ad agents für BidX als strategischen Partner entschieden.

BidX und ad agents: Erfolgreiches Onboarding und intensiver Wissenstransfer

Die Zusammenarbeit startete mit einem umfangreichen Kick-O? mit allen Stakeholdern, um sich persönlich kennenzulernen, Wissensstände gezielt abzufragen und strategische Ziele zu definieren. Dieser Termin sorgte für ein gemeinsames Verständnis und identifizierte spezifische Handlungsbereiche. In den folgenden Wochen wurde das gesamte ad agents Team durch Key Account Manager von BidX systematisch in die Benefits und die Nutzung der Plattform eingearbeitet. In acht Terminen wurden Grundlagen implementiert, die dann in Deep-Dive-Sessions vertieft wurden, um alle erweiterten Funktionen und deren Wirkung so zu besprechen, dass sie gewinnbringend für die Kunden eingesetzt werden können.

Benutzerfreundliche Plattform und maßgeschneiderte Reporting-Tools

Neben dem umfassenden Support war ein weiterer entscheidender Vorteil von BidX die benutzerfreundliche Oberfläche der Agency-Features sowie das AMC-Dashboard, das tiefe Einblicke in die Customer Journey ermöglicht. Dieses Dashboard unterstützt ad agents bei der strategischen Optimierung von bestehenden Kampagnen und identifiziert potenzielle Verbesserungsansätze in Echtzeit.

Warum ad agents auf BidX setzt: Full-Funnel und Top-Service

ad agents entschied sich für BidX aufgrund der technologischen Fähigkeit, alle Amazon-Werbeformate nahtlos zu integrieren. Mit der Kombination aus AMC und Amazon DSP bietet BidX eine umfassende Full-Funnel-Lösung, die es ermöglicht, präzise, datenbasierte Entscheidungen zu tre?en und Werbekampagnen kanalübergreifend zu optimieren. Neben den Vorteilen durch die Visualisierung der Erkenntnisse und der Integration in ein effizientes Bid-Management überzeugte BidX durch exzellenten Kundenservice und einen intensiven Wissenstransfer.

Erfolg und Wachstum für beide Unternehmen

Die Zusammenarbeit zwischen der BidX GmbH und der ad agents GmbH unterstreicht die Bedeutung spezialisierter digitaler Marketinglösungen, um in einem dynamischen Umfeld wie Amazon erfolgreich zu sein. ad agents konnte sich noch stärker auf die Wachstumsziele ihrer Kunden im Amazon-Bereich fokussieren und deren Marktposition nachhaltig stärken, während BidX seine Rolle als führender Anbieter innovativer Amazon-Werbelösungen weiter festigt.

"Die Zusammenarbeit mit ad agents ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie datengetriebene, maßgeschneiderte Lösungen Unternehmen helfen, eine zielgerichtete Full-Funnel-Strategie in einem zunehmend komplexen Umfeld erfolgreich zu implementieren. "Wir freuen uns, ad agents in ihrer Position als innovative Amazon Marketingagentur zu stärken und gemeinsam neue Maßstäbe zu setzen", sagt Nadine Schöpper, Geschäftsführerin der BidX GmbH.

BidX und ad agents werden auch in Zukunft eng zusammenarbeiten, um ihre Erfolge auf Amazon zu festigen und kreative Ansätze in der Werbestrategie zu entwickeln.

Über BidX GmbH:

BidX ist ein führender Anbieter für KI-basierte Lösungen für Marktplatz-Werbung, insbesondere Amazon Ads. Das Darmstädter Unternehmen unterstützt mit seinem fünfzig-köpfigen Team weltweit über 2.000 Marken und Agenturen dabei, ihre Performance zu maximieren und datengetriebene Entscheidungen zu tre?en.

Über ad agents GmbH:

Die ad agents GmbH ist eine der führenden Agenturen für digitales Marketing: von Beratung bis Umsetzung, national bis international. Das Portfolio der ad agents GmbH umfasst alle Bereiche des Onlinemarketings, Schwerpunkte sind Suchmaschinenmarketing (SEA & SEO), Affiliate, Display, Social Media, Analytics sowie digitale Marktplätze wie Amazon, Otto, Kaufland, Zalando oder ebay. Die ad agents GmbH ist Teil der börsennotierten ad pepper media Gruppe.

