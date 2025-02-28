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PR Newswire
28.02.2025 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Finanznachrichten News

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 28

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

24,254,191.0000

3.8643 USD

IE00BLRPQH09

27 February 2026


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

13,698,519.0000

8.5454 USD

IE00BJXRZJ40

27 February 2026

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

783,130.0000

4.2782 USD

IE00BLRPRQ96

27 February 2026

RIZE ENVT IMPACT 100 ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE ENVT IMPACT 100 ETF

12,876,099.0000

4.7199 USD

IE00BLRPRR05

27 February 2026

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

256,771.0000

5.5777 USD

IE000RMSPY39

27 February 2026

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

2,381,647.0000

4.5947 USD

IE000PY7F8J9

27 February 2026

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

17,879,403.0000

4.9873 USD

IE000QUCVEN9

27 February 2026

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ09)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

ARK INNOVATION UCITS ETF

7,119,634.0000

5.6593 USD

IE000GA3D489

27 February 2026

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

ARK ART INT&ROB UCITS ETF

7,935,704.0000

7.0088 USD

IE0009A512E4

27 February 2026

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC09)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

1,990,000.0000

4.5694 USD

IE000O5M6XO1

27 February 2026


© 2025 PR Newswire
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