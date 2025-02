Wiesbaden - Im Januar 2025 waren rund 45,6 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat leicht um 9.000 Personen. In den Monaten Oktober bis Dezember 2024 war die Erwerbstätigkeit noch um durchschnittlich jeweils 7.000 Personen angestiegen.Nicht saisonbereinigt ging die Zahl der Erwerbstätigen im Januar 2025 gegenüber Dezember 2024 wie saisonal üblich zurück, und zwar um 351.000 Personen (-0,8 Prozent). Dieser Rückgang gegenüber dem Vormonat fiel allerdings etwas stärker aus als im Januar-Durchschnitt der Jahre 2023 und 2024 (-316.000 Personen; -0,7 Prozent).Gegenüber Januar 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen im Januar 2025 um 37 000 Personen (-0,1 Prozent). Im Dezember 2024 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr ebenfalls bei -0,1 Prozent gelegen, in den Monaten September, Oktober und November lag sie noch bei jeweils 0,0 Prozent. Die Zahl der Erwerbstätigen lag damit weiterhin leicht unter dem Vorjahresniveau.Im Januar 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,68 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 271.000 Personen oder 19,3 Prozent mehr als im Januar 2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,7 Prozent (Januar 2024: 3,2 Prozent).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im Januar 2025 bei 1,56 Millionen Personen und damit um 9.000 Personen höher als im Vormonat Dezember 2024 (+0,6 Prozent). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 3,5 Prozent, so das Bundesamt.