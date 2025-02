© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Die Lage beim Verpackungsspezialisten Schott Pharma entspannt sich langsam. Nach einem schwierigen 2024 mit rund einem Drittle Kursverlust sehen Analysten mittlerweile wieder Aufholpotenzial für die Mainzer.Angetrieben von Hype um Abnehmspritzen hat Biotech-Boom auch die Laborausrüster und Verpackungshersteller in den vergangenen Jahren in den Fokus vieler Anleger gerückt. Unter vielversprechenden Vorzeichen ging im Herbst 2023 auch der Mainzer Fläschchen und Sptizen-Produzent Schott Pharma an die Börse. Nach anderthalb Jahren fällt die Bilanz allerdings ernüchternd aus. Aktuell notiert die Aktie mit 25 Euro unter ihrem Ausgabepreis. Zwei wesentliche Faktoren setzen den Pharmazulieferer …