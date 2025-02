Glattpark/Cham - Die beiden Immobiliengesellschaften Ina Invest und Cham Group haben in ihrem letzten Jahr der Selbstständigkeit operativ gut gearbeitet. Nun wollen sie sich zur Cham Swiss Properties AG zusammenschliessen. Cham Group verbuchte eine deutliche Wertsteigerung des Portfolios um 184,7 Millionen Franken auf 703,2 Millionen Franken, wie die Gesellschaft am Freitag mitteilte. Als Gründe nennt Cham Fortschritte in der planerischen und baulichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...