Bewertungsanomalien treten an der Börse selten auf, haben aber Warren Buffett zum Multimilliardär gemacht. Diese Aktie vereint derzeit gleich mehrere positive Attribute. Viele Aktien erfüllen meist nur ein Kriterium. Entweder sind sie günstig bewertet, weisen dafür aber eine geringe Qualität und wenig Wachstum auf oder umgekehrt. Value-Investoren wie Warren Buffett suchen jedoch nach Bewertungsdiskrepanzen, die es (nach der Effizienzmarkttheorie) an der Börse eigentlich nicht geben sollte. Und dennoch findet er sie immer wieder und performt deshalb bereits seit vielen Jahrzehnten die Märkte aus. So notierten zum Beispiel Apple-Aktien 2016 zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von nur zwölf, …