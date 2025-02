DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: Operatives update

Bayreuth (pta/28.02.2025/09:00) - Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat

Der derzeitige Leiter von O&M (CTO), Herr Philippe Cornelis (58), wurde mit Wirkung vom 17. Februar 2025 in den Vorstand der 7C SOLARPARKEN AG berufen. Herr Cornelis ist ein hochqualifizierter Spezialist für elektrische und elektronische Systeme, der 23 Jahre lang bei General Motors Europe für die Überwachung und Optimierung von Roboterprozessen und die Verwaltung von elektrischen Anlagen zuständig war, bevor er 2011 zu 7C Solarparken kam. Seit 2011 leitet Herr Cornelis die O&M- und Bauaktivitäten innerhalb von 7C Solarparken. Das Ziel von Herrn Cornelis ist es, das Unternehmen auf die nächste Stufe der betrieblichen Leistung vorzubereiten. 7C Solarparken besitzt und betreibt verschiedene Anlagen, die vor 2010 mit Komponenten der ersten Generation" gebaut wurden. Diese Parks erfordern zwar einen höheren Wartungsaufwand, aber ihre geringere Effizienz kann in einigen Fällen durch Re-Powering-Initiativen verdoppelt werden. Das Unternehmen bereitet sich daher auf die erfolgreiche Einführung eines Re-Powering-Programms für die Parks vor, deren Einspeisetarif in den nächsten fünf Jahren ausläuft. Gleichzeitig hat Herr Cornelis die Herausforderung angenommen, ein internes O&M-Team aufzubauen, das in der Lage ist, das gesamte Portfolio der Gruppe zu betreuen. Philippe Cornelis besitzt die belgische Staatsbürgerschaft.

Darüber hinaus begrüßte der Konzern im Januar 2025 Frau Andrea Meyer (44) als gerichtlich bestelltes Mitglied des Aufsichtsrates. Frau Meyer hat einen Master in Business Administration von der Hochschule Ansbach. Darüber hinaus ist Frau Meyer als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin zugelassen. Sie war Prüfungsleiterin bei der Deloitte Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft in Nürnberg und Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin, Prokuristin und zuletzt Partnerin bei der Baker Tilly Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft Nürnberg. Derzeit ist sie als kaufmännische Leiterin bei den Stadtwerken Ansbach tätig. Frau Andrea Meyer besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie tritt die Nachfolge von Herrn Paul De Fauw an, der leider im vergangenen Jahr verstorben ist.

Erwerb des PV-Parks Zerre V, Verkauf der Dachanlage in Nettgau

In der letzten Woche hat das Unternehmen einen bestehenden PV-Park "Zerre V" mit einer Kapazität von genau 1 MWp erworben. Die Anlage wurde 2010 gebaut und hat einen Tarif von 284 EUR/MWh. Interessanterweise gehört die Anlage zu einer Gruppe von sieben Einzelanlagen, von denen Zerre IV (1 MWp) und Zerre VII (1,5 MWp) bereits seit ihrer Inbetriebnahme zum IPP-Portfolio von 7C Solarparken gehören. Darüber hinaus ist 7C Solarparken bereits Eigentümer der PV-Anlage auf dem gesamten Grundstück. Weiterhin hat 7C Solarparken eine Dachanlage in Nettgau (750 KWP) an den Entwickler wegen ungelösten technischen Problemen zurück verkauft.

Baubeginn der 3,7-MWP-Erweiterung in der belgischen Anlage "Nedcargo"

Der Konzern beginnt mit der Erweiterung ihrer bestehenden 1-MWp-Aufdachanlage auf dem Gelände von Nedcargo in Willebroek. Die zusätzliche Kapazität von 3,7 MWp mit Modulen von Trina Solar wird voraussichtlich noch vor dem Sommer in Betrieb genommen. Der Strom wird an den örtlichen Versorger verkauft, der Überschuss wird in das Netz eingespeist.

Re-Finanzierung des Schuldscheins

Ende Februar bzw. März 2025 wird die 7C Solarparken AG ihre ausstehenden Schuldscheine über EUR 10 Mio. und EUR 11,5 Mio. zurückzahlen. In der Zwischenzeit ist es dem Konzern gelungen, neue Bankfinanzierungen zu sichern, die die gesamte Rückzahlung abdecken. In Übereinstimmung mit den strategischen Anmerkungen wird das Management nun Gespräche mit Banken über die mögliche Durchführung eines weiteren Aktienrückkaufprogramms aufnehmen.

Steven De Proost: CEO von 7C Solarparken: "Ich freue mich sehr, dass das Unternehmen mit Herrn Cornelis ein Vorstandsmitglied aus der eigenen Organisation ernennt, das mit der Dynamik der sich stark verändernden PV-Märkte bestens vertraut ist. Seine breitere Verantwortung wird es den derzeitigen Vorstandsmitgliedern ermöglichen, sich voll und ganz auf die finanzielle und strategische Zukunft der Gruppe zu konzentrieren. Wir möchten noch einmal betonen, dass wir bei der Verwirklichung des Fokus der Gruppe für 2025 gut vorankommen. Dieser Fokus liegt auf i) dem Schutz der bestehenden Cashflows, unter anderem durch die Minimierung der Auswirkungen negativer Strompreise durch Swaps und Kürzungen, ii) opportunistischem Wachstum, wie die heutige Ankündigung von Zerre V und Nedcargo zeigt, und iii) Aktienrückkäufen, sobald der Schuldschein zurückgezahlt ist".

