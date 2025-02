Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft schwächer. Händler verweisen auf die negativen Vorgaben aus den USA und Asien, denen sich der hiesige Markt nicht entziehen könne. Grund dafür sind die Strafzölle, die US-Präsident Donald Trump am Vortag angekündigt hat. Trump hatte klargestellt, dass die zunächst aufgeschobenen Zölle gegen die beiden Nachbarländer Mexiko und Kanada nun doch zum 4. März in Kraft treten sollen. ...

