Ampel-Regierung plus CDU/CSU-Opposition wollten die Novellierung des CCS-Gesetzes zwecks Ermöglichung des Hochlaufs der CO2-Verpressung unbedingt noch vor der Bundestagswahl durchziehen. Das konnten die Kräfte der CCS-Aufklärung durchkreuzen. Dass dies gelang, nährt Hoffnungen. Anscheinend haben logische, sachliche und saubere Argumentationen doch noch Wirkungsmöglichkeiten in diesem Land! Interne Diskussionen der Fraktionen von SPD und Grünen führten dazu, […]Ampel-Regierung plus CDU/CSU-Opposition wollten die Novellierung des CCS-Gesetzes zwecks Ermöglichung des Hochlaufs der CO2-Verpressung ...

