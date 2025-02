Berlin - In Berlin sind die Spitzen von Union und Sozialdemokraten am Freitag zu einem ersten Sondierungstreffen zusammengekommen, um Möglichkeiten einer gemeinsamen Regierungskoalition auszuloten.Kurz vor 10 Uhr erschienen die Verhandler im Jakob-Kaiser-Haus in unmittelbarer Nähe des Deutschen Bundestags, Pressestatements wurden zunächst bewusst vermieden. Neben den Parteichefs Friedrich Merz, Markus Söder, Lars Klingbeil und Saskia Esken sollen noch 15 weitere Spitzenpolitiker an dem Gespräch teilnehmen.Nach der Bundestagswahl scheint ein Bündnis aus CDU, CSU und SPD die einzige realistische Option ohne die AfD. Allenfalls eine Koalition aus Union, Grünen und Linken hätte auch noch eine Mehrheit - auch das gilt aber als unrealistisch.