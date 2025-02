DJ PTA-News: Wacker Chemie AG: Aufsichtsrat verlängert Vertrag von Finanzvorstand Tobias Ohler bis 2030

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta/28.02.2025/10:00) - München, 28. Februar 2025 - Der Aufsichtsrat der Wacker Chemie AG hat in seiner gestrigen Sitzung den Finanzvorstand Tobias Ohler (54) für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt. Der aktuelle Vertrag von Ohler, der dem Vorstand von WACKER seit 2013 angehört, läuft noch bis zum 31. Dezember 2025.

"Tobias Ohler leistet hervorragende Arbeit für WACKER. Mit der Verlängerung seines Vertrages tragen wir seiner nachhaltigen Leistung Rechnung. Wir freuen uns, die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit fortzusetzen", kommentierte Peter-Alexander Wacker, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wacker Chemie AG, die Personalie.

Tobias Ohler studierte Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsingenieurwesen in Frankreich, Deutschland und Australien und hat an der Universität Oldenburg promoviert. Nach seinem Studium arbeitete er von 1997 bis 2004 als Berater bei McKinsey. In die Wacker Chemie AG trat Ohler im Jahr 2004 ein, wo er ab 2005 das Controllings verantwortete. 2008 übernahm er die Leitung des Zentralbereichs Rohstoffeinkauf, 2010 wurde er in den Vorstand der Siltronic AG berufen. Mitglied des Vorstands der Wacker Chemie AG ist Tobias Ohler seit Januar 2013.

Weitere Informationen erhalten Sie von: Wacker Chemie AG Media Relations Manuela Dollinger Tel. +49 89 6279-1629 Manuela.Dollinger@wacker.com

(Ende)

Aussender: Wacker Chemie AG Adresse: Gisela-Stein-Straße 1, 81671 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Manuela Dollinger Tel.: +49 89 6279 1629 E-Mail: manuela.dollinger@wacker.com Website: www.wacker.com

ISIN(s): DE000WCH8881 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2025 04:00 ET (09:00 GMT)