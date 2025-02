www.bernecker.info

www.bernecker.info

Nachdem man ein Rekordjahr hinter sich gebracht hat, lässt man nun nicht die Luft raus, sondern will erneut durchstarten. Im vergangenen Jahr sprang das Ebitda um fast 30 % auf 105,3 Mio. Euro, der Umsatz stieg um 2,5 % auf 554,2 Mio. Euro. Unter dem Strich verdiente ALZCHEM 54,2 Mio. Euro nach 34,8 Mio. Euro im Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2025 plant das Unternehmen eine Umsatzsteigerung auf circa 580 Mio. Euro und ein Ebitda-Wachstum auf circa 113 Mio. Euro. Der Konzern will dabei in Deutschland investieren und in den USA nach neuen Standorten suchen. Das Schmankerl für die Aktionäre: Seinen Anteilseignern will der Konzern 1,80 Euro Dividende je Aktie auszahlen - 50 % mehr als noch vor einem Jahr!Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!