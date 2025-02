In einem ohnehin relativ schwachen Marktumfeld geben die Anteilscheine von Lanxess besonders deutlich nach. So verbilligen sich die Papiere des Spezialchemiekonzerns aktuell um zwei Prozent, zum Handelsstart war der Verlust sogar noch etwas größer. Für Gegenwind sorgt vor allem eine Studie aus dem Hause Berenberg. So hat deren Analyst Andres Castanos-Mollor die Lanxess-Aktie nach einer "langfristigen Buy-Phase" nun nur noch auf "Hold" abgestuft. Den fairen Wert beziffert er indes unverändert auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...