Eigentlich war geplant, dass in Österreich bis Ende des Jahres für Photovoltaik-Anlagen bis 35 Kilowatt die 20-prozentige Mehrwertsteuer entfällt. Noch hat Österreich keine neue Bundesregierung, doch auch die angestrebte Koalition von ÖVP, SPÖ und Neos plant die Abschaffung. Seit Anfang 2024 gilt in Österreich eine Befreiung für Photovoltaik-Anlagen bis 35 Kilowatt von der 20-prozentigen Mehrwertsteuer. Bereits im Januar, als FPÖ und ÖVP über die Bildung einer neuen Bundesregierung verhandelten, gab es den Plan, diese eigentlich bis Ende des Jahres gültige Regelung zu streichen, und so Einnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...