Berlin - Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin ist erstmals seit dem vergangenen November unter die Schwelle von 80.000 US-Dollar gesunken. Am Freitagvormittag fiel der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung bis auf ungefähr 78.200 US-Dollar. Anfang dieser Woche stand der Kurs noch bei 95.000 Dollar. Bitcoin war am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident am 20. Januar auf das bisherige Rekordhoch von 109.356 US-Dollar gestiegen. ...

