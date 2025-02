Das Fahrwasser an der Börse wird unruhiger, Anleger brauchen derzeit starke Nerven. Schwache Vorgaben von den US-Börsen haben am Freitag den Druck auf den DAX weiter erhöht. Der deutsche Leitindex sank in den ersten Handelsstunden erneut. Trotz der schlechten Stimmung stemmt sich die Aktie von Heidelberg Materials gegen den Trend. Das ist jetzt wichtig.Trump sorgt für weiteres Chaos an den Märkten. Wieder aufkeimende Zollsorgen und eine weltweit eingetrübte Börsenstimmung bestimmen das Marktgeschehen. ...

