Die Deutsche Lufthansa AG vermeldet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. Der US-amerikanische Vermögensverwalter BlackRock, Inc. hat seinen Stimmrechtsanteil an der Fluggesellschaft auf 3,14 Prozent erhöht, wie aus einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Die Gesamtanteile, inklusive Instrumente, belaufen sich auf 3,79 Prozent. Diese Mitteilung erfolgte nach einer Schwellenberührung am 24. Februar 2025. Der Aktienanstieg kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Lufthansa-Aktie positive Tendenzen zeigt. Im XETRA-Handel kletterte das Papier zuletzt um 0,8 Prozent auf 6,94 Euro. Vom 52-Wochen-Tief bei 5,38 Euro hat sich die Aktie inzwischen um beeindruckende 28,94 Prozent erholt, liegt aber immer noch 5,45 Prozent unter dem Jahreshoch von 7,34 Euro. Diese Entwicklung unterstreicht das wieder erwachende Vertrauen institutioneller Investoren in die Luftfahrtbranche, nachdem der Sektor sich von den pandemiebedingten Einschränkungen erholt hat.

Reiseboom beflügelt Luftfahrtbranche

Zeitgleich zeichnet sich ein absoluter Boom in der Reisebranche ab, der positive Auswirkungen auf die Lufthansa haben dürfte. Laut einer aktuellen Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) planen rund drei Viertel der Deutschen einen Urlaub im laufenden Jahr - mehr als vor der Corona-Pandemie. Mit Gesamtausgaben für Urlaubsreisen von über 90 Milliarden Euro wurde im Vorjahr ein Rekordwert erreicht. Besonders das Ausland dominiert bei den Reisezielen mit einem Marktanteil von 76 Prozent, wobei Spanien, Italien und die Türkei zu den beliebtesten Destinationen zählen. Diese positive Entwicklung im Tourismussektor könnte sich vorteilhaft auf die Geschäftsaussichten der Lufthansa auswirken und den aktuellen Aufwärtstrend der Aktie weiter unterstützen. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel für die Lufthansa-Aktie bei 7,36 Euro, was weiteres Potenzial nach oben signalisiert.

