Frankfurt/Main - Der Dax konnte am Freitag bis zum Mittag seine Verluste vom Morgen in Teilen wieder aufholen, liegt aber weiterhin im Minus. Gegen 12:30 notierte er mit rund 22.485 Punkten 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Donnerstag.MTU konnte seine gute Position vom Vormittag weiter ausbauen und rangierte am Mittag an der Spitze des Leitindexes, gefolgt von BASF und Beiersdorf. Unterdessen rangierten Infineon, Siemens Energy und Sartorius am unteren Ende.Der Börsenanalyst Andreas Lipkow steht der leichten Erholung skeptisch gegenüber: "Es werden wieder einmal jegliche negativen Nachrichten und Impulse ignoriert. Die unter den Erwartungen liegenden Einzelhandelsumsätze und die höher als befürchteten Importpreise in Deutschland spielen derzeit keine Rolle."Das Thema der Strafzölle werde ignoriert, stattdessen konzentrierten sich die Investoren auf die wenigen aussichtsreichen Unternehmen im Dax. "Es darf gespannt auf die noch anstehenden makroökonomischen Daten in Form der US-Konsumausgaben, der persönlichen Einkommen, dem US-PCE Deflation und der Handelseröffnung in den USA gewartet werden", so der Experte.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0399 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9616 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 73,02 US-Dollar, das waren 102 Cent oder 1,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.