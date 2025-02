In der Petition werden unter anderem die Zulassung variabler Netzentgelte für Kleinspeicher und die Freigabe von einfachen Messgeräten zum günstigen Nachweis der netzdienlichen Nutzung gefordert. Noch bis 10. April läuft die Zeichnungsfrist. Deutschland braucht mehr Flexibilitäten im Strommarkt - darin sind sich die Experten weitgehend einig. Allerdings gibt es in Deutschland bereits Flexibilitäten, die aber nicht netzdienlich eingesetzt werden. Dazu zählen neben Batterien in Elektroautos vor allem die Photovoltaik-Heimspeicher. Während bis zum Jahresende Großspeicher über ein Megawatt Leistung ...

