Stuttgart - Die sogenannte Reerdigung, bei der Leichen in einem Verwesungstank kompostiert werden, bleibt in Baden-Württemberg verboten.Das geht aus einem Schreiben des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration an den Gemeindetag des Landes hervor, über das der "Spiegel" berichtet. Mit der "abschließend zu beachtenden Rechtsauffassung" untersagt die Behörde alle Facetten des Verfahrens, das derzeit in Schleswig-Holstein als Pilotversuch erlaubt ist - vom Einbetten des Leichnams in den Tank bis zur Beisetzung der Verwesungsreste in einem Tuch.Die Ausführungen in der Patentschrift zum Verfahren der Reerdigung hätten das Ministerium "bestärkt", die umstrittene Bestattungsvariante für unzulässig zu erklären. In der Patentschrift, die das Unternehmen Circulum Vitae GmbH 2021 eingereicht hat, ist von Prall- und Knochen-mühlen zur Nachbearbeitung der Kompostierungsreste die Rede - und von einer "Drehung des Kompostierungsbehältnisses" zwei- bis dreimal um jeweils 360 Grad, um ein "Klumpen des organischen Materials effektiv" zu verhindern. Ebenfalls werden in der Patentschrift "Lagereinheiten" genannt, mit jeweils "200 Kompostierungsbehältnissen", die von Robotern gestapelt werden sollen.