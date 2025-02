© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance

Super Micro im freien Fall! Trotz Nvidias eigentlich starker Zahlen stürzt die Aktie ab. Insiderverkäufe sorgen für Unsicherheit.Die Aktien von Super Micro Computer (SMCI) sind am Donnerstag in einem äußerst schwachen Markt massiv eingebrochen. Nach einem starken Kursgewinn am Mittwoch verzeichnete die Aktie am Tagesende ein Minus von 16 Prozent. Damit wird die Aktie ihrer hohen Volatilität der letzten Wochen weiterhin gerecht. Obwohl Super Micro es geschafft hat, seine verspätet eingereichten Finanzberichte rechtzeitig einzureichen und so ein Delisting von der Nasdaq zu vermeiden, konnte dieser Erfolg die Aktie nicht stützen. Analysten hatten gehofft, dass die starken Quartalszahlen von …