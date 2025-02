DJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Aufsichtsratsvorsitzender Jörg Astalosch scheidet zum Ende der nächsten Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat aus

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leonding (pta/28.02.2025/12:55) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Rosenbauer International AG (" RBI"), Herr Jörg Astalosch hat heute die Zurücklegung seiner Funktion mit Wirkung zum Ende der nächsten Hauptversammlung der RBI bekannt gegeben, und scheidet mit diesem Datum aus dem Aufsichtsrat aus.

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) No 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Rosenbauer International AG dar.

