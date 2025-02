Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich am Donnerstag weitgehend unbeeindruckt von den allgemeinen Marktturbulenzen. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 34,44 Euro und wies damit nur minimale Veränderungen zum Vortag auf. Im Tagesverlauf bewegte sich die Aktie in einer engen Spanne zwischen 34,32 Euro als Tagestief und 34,62 Euro als Tageshöchstmarke. Zur Eröffnung des Handels stand der Kurs bei 34,42 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf 1.512.497 Aktien, was auf ein solides Interesse der Anleger hindeutet. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Jahresvergleich: Mit einem aktuellen Kurs von rund 34,44 Euro liegt die Telekom-Aktie knapp 40 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 20,73 Euro, das am 18. April 2024 erreicht wurde. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 35,01 Euro, das erst kürzlich am 25. Februar 2025 markiert wurde, fehlen lediglich 1,66 Prozent.

Positive Aussichten trotz politischer Unsicherheiten

Die Stabilität der Telekom-Aktie ist besonders beachtenswert vor dem Hintergrund der allgemeinen Marktentwicklung. Während der DAX am Donnerstag durch das Thema möglicher US-Strafzölle ausgebremst wurde, hielt sich die Telekom-Aktie vergleichsweise robust. Für Anleger dürften auch die jüngsten Quartalszahlen ermutigend wirken: Im vierten Quartal 2024 konnte die Deutsche Telekom ein Ergebnis von 0,85 Euro je Aktie erzielen, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Minus von 0,21 Euro je Aktie verbucht wurde. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 5,32 Prozent auf 30,93 Milliarden Euro. Auch die Dividendenaussichten stimmen positiv: Nach einer Ausschüttung von 0,90 Euro im Jahr 2024 rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 1,41 Euro je Aktie. Analysten sehen noch weiteres Potenzial und peilen im Durchschnitt ein Kursziel von 38,21 Euro an. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 15. Mai 2025 erwartet und könnten weitere Impulse liefern.

Anzeige

Deutsche Telekom-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Telekom-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Telekom-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Telekom-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Telekom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...