Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Start in die neue Handelswoche unentschlossen. Während der DAX leicht nachgab, sorgten vor allem Unternehmensnachrichten und Analystenkommentare für kräftige Kursbewegungen bei Einzelwerten. Im Rampenlicht standen die Gewinner Bayer und Hellofresh sowie der Verlierer des Tages Commerzbank.Nachdem der DAX am Freitag noch am Rekordhoch gekratzt hatte, fehlten am Montag die entscheidenden Impulse für einen neuen Angriff. Der Leitindex schloss mit einem moderaten
