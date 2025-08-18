DJ XETRA-SCHLUSS/DAX konsolidiert - Bayer Tagessieger im DAX

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Start in die Woche leicht nach unten gegangen. Der DAX schloss 0,2 Prozent tiefer bei 24.315 Punkten. Für Zurückhaltung sorgte das Treffen in Washington über einen Frieden für die Ukraine, das erst nach Handelsende in Deutschland begann. Daneben hatten die Akteure das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im Blick. Es könnte neue Erkenntnisse über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank bringen, nachdem zuletzt die Erwartung einer Zinssenkung im Dezember den Aktien Auftrieb verliehen hatte.

Unter den Einzelwerten ging es für die Bayer-Aktie um 2,3 Prozent nach oben. Hier sorgte für Kauflaune, dass sich die Bayer-Tochter Monsanto im Rechtsstreit an einer Schule im US-Bundesstaat Washington um giftige Chlorverbindungen (PCB) mit mehr als 200 Klägern im Grundsatz auf einen Vergleich geeinigt hat. Die Kosten seien durch Rückstellungen von insgesamt 530 Millionen Dollar für PCB-Verfahren gedeckt, teilte Bayer mit.

Rückenwind für Aktien von Erzeugern erneuerbarer Energien kam aus den USA. Wegen des zukünftig hohen Energiebedarfs hat die US-Regierung neue Leitlinien für die Branche erlassen, die weniger restriktiv ausfielen als befürchtet. SMA Solar verteuerten sich um 8,0 Prozent. Für Nordex ging es um 2,4 Prozent nach oben, für Siemens Energy um 2,1 und für Energiekontor um 1,2 Prozent.

Fest lagen Rüstungsaktien im Markt mit der Spekulation, dass in Washington kein Weg zu einem Frieden in der Ukraine gefunden wird, zumal dafür zuletzt weiter von der Ukraine abgelehnte Gebietsabtretungen als Bedingung im Raum standen. Rheinmetall gewannen 1,7, Hensoldt 3,0 und Renk 1,9 Prozent.

Hellofresh legten nachrichtenlos um 8,5 Prozent zu.

DAX-Schlusslicht waren Commerzbank mit einem Minus von 3,2 Prozent, nachdem die Deutsche Bank die Aktie er auf "Hold" abgestuft hatte. Das Kurspotenzial für das Papier sei ausgereizt, so die Begründung. Fundamental überzeuge die Commerzbank nach wie vor.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.314,77 -0,2% +22,4% DAX-Future 24.369,00 -0,3% +20,4% XDAX 24.319,29 -0,2% +22,9% MDAX 30.993,03 +0,1% +21,0% TecDAX 3.775,71 +0,3% +10,2% SDAX 17.031,47 +0,1% +24,2% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 128,88 +17 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 18 21 1 2.730,0 40,2 3.503,3 47,1 MDAX 18 32 0 418,8 25,5 516,3 34,7 TecDAX 15 12 3 564,6 10,2 824,5 14,4 SDAX 26 40 4 84,5 6,2 87,6 5,9 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stü ck

August 18, 2025

