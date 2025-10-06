Der DAX hat am Montag nach einem schwankenden Verlauf letztlich ohne Veränderung geschlossen. Zwischenzeitliche Gewinne lösten sich am Nachmittag mit dem Handelsstart in den USA weitgehend auf, wo der Shutdown weiterhin anhält. Die politische Krise in Frankreich hinterließ dagegen nur geringe Spuren im deutschen Markt. Dennoch steigt die Nervosität an den Finanzplätzen nach dem überraschenden Rücktritt des französischen Premierministers Sébastien Lecornu, der lediglich einen Monat im Amt war.Am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
