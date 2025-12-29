Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 29. Dezember 2025 zwei Aktienanleihen auf die Aktie von Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000) zum Kauf an.Das erste Papier (ISIN DE000HM12SS4/ WKN HM12SS) habe einen Basispreis in Höhe von 1.600,00 EUR. Das Bezugsverhältnis liege bei 0,625. Der Zinslauf beginne am 31.12.25. Der Zinssatz betrage 25,00% p.a. Der Bewertungstag sei am 19.06.26, während der letzte Börsenhandelstag der 18.06.26 sei. Die Rückzahlung erfolge am 26.06.26. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
