NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 440 US-Dollar belassen. Dass der Elektroautobauer die Genehmigung für den Betrieb eines Fahrdienstes in Kalifornien beantragt und damit einen ersten Schritt auf dem Weg zu einem Robotaxi-Dienst, gemacht hat, ist für Analyst Tom Narayan keine Überraschung. Er erinnerte in einem am Freitag vorliegenden Kommentar daran, dass Tesla schon früher angekündigt habe, 2025 Genehmigungen für einen fahrerlosen Fahrdienst in Kalifornien und Texas einholen zu wollen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 18:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 18:00 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US88160R1014