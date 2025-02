ROUNDUP 2: Allianz toppt Gewinnziel im Tagesgeschäft - Aktie verliert

MÜNCHEN - Der Versicherer Allianz hat 2024 im Tagesgeschäft so viel verdient wie nie zuvor. Der operative Gewinn stieg um knapp neun Prozent auf gut 16 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Freitag in München mitteilte. Damit übertraf er seine ursprüngliche Zielspanne ebenso wie die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für das neue Jahr nimmt sich Vorstandschef Oliver Bäte ein operatives Ergebnis zwischen 15 und 17 Milliarden Euro vor. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kursabschlag quittiert.

ROUNDUP 2: BASF will 2025 operatives Ergebnis steigern - Gewinn steigt 2024

LUDWIGSHAFEN - Der Chemiekonzern BASF blickt verhalten auf das laufende Jahr. Für 2025 peilt BASF für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen 8,0 bis 8,4 Milliarden Euro an, wie der Dax -Konzern am Freitag bei Vorlage von endgültigen Zahlen mitteilte. Alle Segmente, mit Ausnahme der Basischemikalien (Chemicals), sollen zum Ergebnisanstieg beitragen. Das Ergebnis bei Chemicals werde von höheren Fixkosten im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des Verbundstandorts in China und planmäßigen Wartungen von Anlagen belastet. 2024 legte das Ergebnis um 2,4 Prozent auf knapp 7,9 Milliarden Euro zu.

ROUNDUP: British-Airways-Mutter IAG legt unerwartet stark im Tagesgeschäft zu

LONDON - Höhere Ticketpreise, eine höhere Auslastung und geringere Kosten haben der British-Airways-Mutter IAG zu einem Sprung beim operativen Gewinn verholfen. Bereinigt um Sondereffekte sprang das Ergebnis aus dem Tagesgeschäft im vergangenen Jahr um fast 27 Prozent auf gut 4,4 Milliarden Euro nach oben, wie die Konkurrentin der Lufthansa am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt weniger erwartet. Zudem soll bis zu eine Milliarde Euro an die Aktionäre zurückfließen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die IAG-Aktie legte im Handel am Vormittag um mehr als vier Prozent zu.

ROUNDUP: Alzchem will nach Rekord weiter wachsen - Dividende steigt kräftig

TROSTBERG - Der Spezialchemiekonzern Alzchem will nach einem Rekordjahr noch mehr erreichen. "Für das Geschäftsjahr 2025 planen wir eine Umsatzsteigerung auf circa 580 Millionen Euro und ein Ebitda-Wachstum auf circa 113 Millionen Euro", sagte Finanzchef Andreas Lösler laut Mitteilung vom Freitag. Dabei wolle der Konzern in Deutschland investieren und in den USA nach neuen Standorten suchen. Analysten haben beim Umsatz im Schnitt ein etwas höheres Ziel erwartet, beim operativen Ergebnis aber weniger. Seinen Anteilseignern will Alzchem nun 1,80 Euro je Aktie als Dividende auszahlen - das wären 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Wacker Chemie verlängert Vertrag von Finanzchef Ohler



MÜNCHEN - Der Chemiekonzern Wacker Chemie hat den Vertrag mit seinem Finanzchef Tobias Ohler um fünf Jahre verlängert. Ohlers Vertrag läuft damit bis 2030, wie das Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Der Manager ist seit 2013 im Vorstand des MDax -Konzerns. "Mit der Verlängerung seines Vertrages tragen wir seiner nachhaltigen Leistung Rechnung", sagte Aufsichtsratschef Peter-Alexander Wacker laut Mitteilung.

Holcim macht mit weniger Umsatz mehr Betriebsgewinn im 2024

ZUG - Der Schweizer Baustoffhersteller Holcim hat im vergangenen Jahr zwar Umsatz verloren, aber an Profitabilität gewonnen. Zudem läuft die Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts nach Plan. Insgesamt sank der Umsatz um 2,2 Prozent auf 26,41 Milliarden Franken, wie der Konzern am Freitag bekannt gab. Dabei schlug der starke Franken aufs Ergebnis. In Lokalwährungen wäre das Geschäft um 1,3 Prozent gewachsen.

ROUNDUP/Post-Warnstreik: Zehn Prozent der Sendungen bleiben liegen

BONN - Ein Zehntel der Briefe und Pakete, die von Post-Beschäftigten am Freitag zugestellt werden sollten, sind wegen eines Warnstreiks vorerst liegen geblieben. Die Ausstände in allen Regionen in Deutschland betrafen die Brief-, Paket- und Verbundzustellung, wie das Bonner Unternehmen mitteilte. "Daher kann es heute und morgen zu Verzögerungen bei der Abholung und Auslieferung von Brief- und Paketsendungen kommen."



Weitere Meldungen



-Siemens Energy beliefert Rolls-Royce für Mini-Atomreaktoren -Sonnige Aussichten für Reisebranche - mehr Urlauber denn je -Ukraine: Nach Rohstoff-Deal beginnt Arbeit an Folgevertrag -Commerzbank-Betriebsratschef sagt Unicredit den Kampf an -Flatexdegiro: Aufsichtsratschef Korbmacher tritt bereits zum 27. März ab -EU-Behörde: Grünes Licht für Alzheimer-Medikament

-ROUNDUP/Wirecard-Skandal: Dämpfer für zehntausende Aktionäre -Verdi setzt Post-Warnstreiks zwei weitere Tage fort°



