DAX Gewinner am Mittwoch: BASF Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Per Xetra-Schluss notierten am Mittwoch (11.02.2026) insgesamt 19 DAX-Aktien im Plus, während 21 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Die Liste der DAX Gewinner wurde von BASF angeführt. Die BASF Aktie legte um 1,09 Prozent zu und war damit der stärkste Gewinner im deutschen Leitindex.

Auf den weiteren Plätzen folgten Hannover Rück mit einem Plus von 0,91 Prozent sowie Qiagen mit einem Kursanstieg von 0,72 Prozent.

- BASF WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Ticker: BAS

?? Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner

BASF führt die DAX Gewinnerliste an: Die BASF Aktie war mit +1,09 % stärkster Gewinner im DAX am 11.02.2026.

BASF Prognose bleibt bullisch: Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart ist das technische Bild klar positiv, solange der Kurs über der SMA20 bleibt.

Wichtige Marken im Fokus: Aufwärtsziele liegen bei 54,88 EUR und 59,63 EUR, während Unterstützungen vor allem bei 49,29 EUR sowie den GAPs bei 48,85 EUR und 47,41 EUR liegen. DAX Gewinner Mittwoch: BASF Aktie mit stärkstem Tagesplus Die BASF Aktie (BAS) gewann per Xetra-Schluss 1,09 Prozent und war damit der klare Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern. Anleger richteten ihren Fokus damit erneut auf die weitere Entwicklung der BASF Aktie, insbesondere im Hinblick auf die aktuelle technische Lage und die kurzfristige BASF Prognose....

