Alle drei Monate überprüft die Deutsche Börse die Zusammensetzung der einzelnen DAX-Indizes und verändert bei Bedarf die Einzelwerte in DAX und Co. Am kommenden Donnerstag ist es erneut soweit: "Nach unseren Berechnungen dürfte es im MDAX die meiste Bewegung geben", sagt Martin Belz von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG. Die ...

