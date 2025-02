FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf nach Geschäftszahlen von 141 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Consumer-Segment sei im vierten Quartal unerwartet stark gewachsen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele fu?r 2025 dürften konservativ formuliert sein und im Jahresverlauf Potenzial fu?r Aufwärtsrevisionen bieten. Positiv wertet der Experte vor allem die hohen Wiederkaufsraten fu?r die Anti-Aging-Produkte in Deutschland und die gut gefüllte Nivea-Produktpipeline. Erfreulich sei zudem die Vertragsverlängerung mit dem Vorstandsvorsitzenden./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2025 / 15:24 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2025 / 15:33 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005200000