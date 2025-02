Luxemburg - Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfiehlt europäischen Politikern, gegenüber US-Präsident Donald Trump ihre Interessen offensiv zu vertreten. "Er braucht Widerspruch, wenn er etwas sagt, was nicht stimmt", sagte er dem Nachrichtenportal T-Online."Mir ist in meinen Gesprächen und Verhandlungen mit Trump aufgefallen, dass auch seine eigene Delegation ihm sehr oft widerspricht. Das habe ich so noch nie erlebt." Das unterscheide Trump von früheren US-Präsidenten wie Bill Clinton, Barack Obama und George W. Bush. Auch Emmanuel Macrons jüngstes Vorgehen, Trump bei einer Falschaussage öffentlich zu korrigieren, nannte Juncker den "richtigen" Umgang.Der frühere EU-Kommissionschef beschrieb auch seine Verhandlungsstrategie mit Trump während dessen erster Amtszeit: Um die von Trump im Jahr 2018 angedrohten Strafzölle abzuwenden, habe er auf Fakten gesetzt. "Er hat mir immer gesagt: 'Deine Zahlen sind falsch.' Dann habe ich ihm geantwortet: 'Das sind deine eigenen Zahlen, die des Statistischen Amtes der USA. Ich lüge ja nicht, wenn ich amerikanisches Zahlenmaterial vortrage."Trump verstehe Politik als Geschäft: "Er redet nicht von Agreements, sondern von Deals." Juncker empfiehlt europäischen Politikern, sich auf diesen Verhandlungsstil einzulassen: "Man muss sich wie der Dealmaker benehmen, tough in der Sache argumentieren und die Karten, die man hat, nicht im Ärmel verstecken, sondern auf den Tisch knallen. Das geht gut, wenn man das richtig macht. So habe ich das auch gemacht."