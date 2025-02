Die Henkel vz-Aktie zeigte am Freitag eine positive Entwicklung im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf verzeichnete das Papier einen Anstieg von 0,6 Prozent auf 82,60 EUR, wobei in der Spitze sogar 82,86 EUR erreicht wurden. Bei Handelsbeginn notierte die Aktie zunächst bei 81,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf über 100.000 gehandelte Anteile. Diese Aufwärtsbewegung reflektiert eine allgemein positive Stimmung im Markt, nachdem der DAX ebenfalls mit positivem Vorzeichen startete. Für Anleger besonders interessant: Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 66,86 EUR, erreicht am 4. März 2024, liegt der aktuelle Kurs rund 19 Prozent höher. Zum 52-Wochen-Hoch von 86,92 EUR, erreicht am 11. Dezember 2024, fehlen der Henkel-Aktie derzeit etwa 5 Prozent. Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 5,35 EUR, was die positive Einschätzung der Analysten widerspiegelt. Zudem erwarten Marktbeobachter, dass Henkel seine Aktionäre im laufenden Jahr mit einer höheren Dividende von 1,99 EUR je Aktie beteiligen wird, nach 1,85 EUR im Vorjahr.

Ausblick für Henkel-Aktionäre

Das durchschnittliche Kursziel für die Henkel vz-Aktie liegt laut Analystenprognosen bei 87,55 EUR, was weiteres Potenzial nach oben andeutet. Die nächsten konkreten Zahlen zum Geschäftsverlauf werden mit Spannung erwartet: Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse ist für den 11. März 2025 vorgesehen. Bis dahin richten Anleger ihren Blick auf die allgemeine Marktentwicklung und die Performance des Konsumgüterkonzerns im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld. Die positive Kursentwicklung der letzten Monate könnte ein Indikator für wachsendes Vertrauen der Investoren in die strategische Ausrichtung des Unternehmens sein. Wer bereits vor einem Jahr in die Henkel-Aktie investiert hat, darf sich mittlerweile über deutliche Kursgewinne freuen, wie die jüngste Entwicklung zeigt.

