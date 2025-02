Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat eine weitere Börsenwoche mit Kursgewinnen abgeschlossen und damit seine Rekordjagd im Februar fortgeführt. Dies trotz der aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten in den USA und Europa. Am Freitag drehte der SMI nach anfänglichen Verlusten am Nachmittag in die Gewinnzone. Vom Rekordhoch vom Mittwoch bei 13'100,22 ist er aber noch ein Stück entfernt. Stützend wirkte in letzter Zeit vor allem ...

