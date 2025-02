MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Zumindest auf kurze Sicht sei kein größerer Kursimpuls für die Aktien des Fotodienstleisters in Sicht, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte nahm die Titel daher von einer Empfehlungsliste, hielt aber an der Kaufempfehlung fest./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2025 / 13:28 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005403901