Biotech-Unternehmen kämpft mit Kurseinbruch nach möglicher Überprüfung eines millionenschweren US-Regierungsauftrags trotz neuer RSV-Impfstoffzulassung

Die Moderna-Aktie verzeichnete am Freitag deutliche Verluste im NASDAQ-Handel und sank um 0,9 Prozent auf 30,82 USD. Im Tagesverlauf fiel das Papier sogar auf 30,50 USD, bevor es sich leicht erholte. Besonders besorgniserregend für Anleger: Die Aktie notiert derzeit fast 82 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 170,35 USD, welches am 25. Mai 2024 erreicht wurde. Die negative Entwicklung steht im Zusammenhang mit Berichten über eine mögliche Neuausrichtung eines wichtigen Regierungsauftrags. Nach Informationen aus Branchenkreisen überprüft das US-Gesundheitsministerium einen 590-Millionen-Dollar-Vertrag zur Entwicklung eines Vogelgrippe-Impfstoffs. Dieser Vertrag, der noch in den letzten Tagen der Biden-Regierung abgeschlossen wurde, sollte die Entwicklung potenzieller mRNA-basierter Impfstoffe gegen das H5N1-Virus beschleunigen. Die Unsicherheit über die Zukunft dieses Projekts führte zu massiven Kursverlusten, wobei die Aktie zeitweise um mehr als 4 Prozent einbrach.

Erfolge im Regulierungsbereich können Negativtrend nicht stoppen

Trotz der jüngsten Genehmigung des RSV-Impfstoffs mRESVIA durch die britische Arzneimittelbehörde MHRA konnte der negative Trend nicht aufgehalten werden. Der Impfstoff, der als zweites von Moderna entwickeltes Produkt in Großbritannien zugelassen wurde, dient der aktiven Immunisierung zur Prävention von Atemwegserkrankungen bei Erwachsenen ab 60 Jahren. RSV ist ein hochansteckendes saisonales Atemwegsvirus und eine Hauptursache für Infektionen der unteren Atemwege und Lungenentzündungen. In Großbritannien verursacht RSV jährlich etwa 175.000 Arztbesuche, 14.000 Krankenhausaufenthalte und 8.000 Todesfälle bei Erwachsenen über 65 Jahren. Die Herstellung des Impfstoffs soll im Moderna Innovation and Technology Centre in Oxfordshire erfolgen, welches noch in diesem Jahr vollständig in Betrieb genommen werden soll. Trotz dieser positiven Nachrichten bleibt die finanzielle Lage des Unternehmens angespannt. Im letzten Quartal meldete Moderna einen Verlust von 2,91 USD je Aktie, während im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 0,57 USD verzeichnet wurde. Der Umsatz brach um 65,54 Prozent auf 966 Millionen USD ein.

