Berlin - Die Vorsitzende der Frauen Union drängt darauf, dass Frauen an den Gesprächen über ein Bündnis mit der SPD beteiligt sein müssen. "Bei Sondierungen und Koalitionsverhandlungen müssen Frauen gleichberechtigt vertreten sein", sagte Annette Widmann-Mauz dem "Spiegel"."Wir haben kluge Frauen in der Führung der Partei und der Fraktion. Nur mit der Perspektive von Frauen kommt Deutschland wieder nach vorne."Anlass ist eine Gesprächsrunde sechs führender männlicher Politiker im Konrad-Adenauer-Haus zwei Tage nach der Wahl. Anwesend waren die Chefs von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, sowie ihre Generalsekretäre Carsten Linnemann und Martin Huber, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe Alexander Dobrindt sowie der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei.Noch ist nicht entschieden, welche Gruppe die Union in Sondierungen und dann möglichen Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten vertreten wird.