Masimo: Attraktives Breakout-Pullback-Setup nach starken Q4-Zahlen!

Einstiegschance nach Ausbruch!

Rückblick

Das Medizintechnikunternehmen ist führend bei nicht-invasiven Überwachungstechnologien. Diese verbessern die Patientenversorgung, indem sie im Vergleich zu herkömmlichen Geräten genauere Messungen beispielsweise der Sauerstoffsättigung und der Pulsfrequenz ermöglichen. Charttechnisch konnte die Aktie nach der Quartalszahlenveröffentlichung am 26.02. aus einer längeren Konsolidierung nach oben ausbrechen.

Masimo-Aktie: Chart vom 28.02.2025, Kürzel: MASI, Kurs: 185.99 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach dem Breakout läuft gerade der Pullback. Dreht die Aktie im Bereich des Ausbruchslevels wieder nach oben, wäre dies ein bullisches Zeichen. Als Trigger dient uns dabei die Kerze vom 28.02.2025.

Mögliches bärisches Szenario

Geht es auf Schlusskursbasis unter die Breakout-Zone von rund 181 USD, müssen wir von einem Fehlausbruch ausgehen. Ein Test der 50-Tagelinie wird dadurch wahrscheinlicher.

Meinung

In den letzten Jahren wollte der Medizintechnikkonzern mit der Übernahme von Sound United in den Audio-Verbrauchermarkt expandieren. Mittlerweile richtet Masimo gerade seine Strategien neu aus und konzentriert sich wieder auf das Kerngeschäft im Gesundheitswesen. Die alternde Bevölkerung und die Fernüberwachung von Patienten gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die Aktie konnte nach starken Q4-Zahlen nach oben ausbrechen. Wer den Breakout verpasst hat, könnte den aktuellen Pullback zum Einstieg nutzen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 10.05 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 102.35 Mio. USD

Meine Meinung zu Masimo ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 28.02.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.