Führende Köpfe des Biotechnologieunternehmens Vertex Pharmaceuticals Inc. haben kürzlich Aktien im erheblichen Umfang verkauft. Die Transaktion erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem die Vertex-Aktie eine beachtliche Performance zeigt - mit einem Zuwachs von nahezu 18 Prozent seit Jahresbeginn. Die Leitende Vizepräsidentin und Chief Regulatory and Quality Officer trennte sich von 530 Aktien zum Preis von 475,34 Euro pro Stück, was einem Gesamtwert von circa 251.930 Euro entspricht. Bereits einen Tag zuvor veräußerte dieselbe Führungskraft 4.962 Aktien zum Preis von 479,61 Euro je Aktie. Auch der Executive Vice President und Chief Scientific Officer des Unternehmens verkaufte am gleichen Tag 1.272 Aktien zum Kurs von 480 Euro, wodurch ein Erlös von 610.560 Euro erzielt wurde. Beide Transaktionen wurden im Rahmen vordefinierter Handelspläne gemäß Rule 10b5-1 durchgeführt.

Finanzielle Entwicklung übertrifft Erwartungen

In seiner jüngsten Quartalsbilanz konnte Vertex mit erfreulichen Zahlen aufwarten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 0,15 Euro und übertraf damit die Analystenprognose von 0,14 Euro. Der Umsatz erreichte 178,5 Millionen Euro, was einem Anstieg von 15,2 Prozent im Jahresvergleich entspricht und ebenfalls über den Markterwartungen von 176,9 Millionen Euro liegt. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im Cloud-Bereich mit einem Plus von 27 Prozent auf 76,9 Millionen Euro. Das Unternehmen plant zusätzliche Investitionen von 14-16 Millionen Euro in die Forschung und Entwicklung für KI-Initiativen, um langfristiges Wachstum zu fördern. Für das Gesamtjahr prognostiziert Vertex einen Umsatz zwischen 760 und 768 Millionen Euro, was den Markterwartungen entspricht. Allerdings fiel die Prognose für das erste Quartal mit erwarteten Einnahmen zwischen 175 und 178 Millionen Euro unter den Analystenvorhersagen von 180,3 Millionen Euro.

