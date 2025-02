München (ots) -Der historische DEL-Hauptrundensieger steht vorzeitig fest! Zum 1. Mal rangiert der ERC Ingolstadt ganz oben - und zwar schon 3 Spieltage vor Schluss. Beim 3:2 gegen die Straubing Tigers pulverisiert der ERC seinen eigenen Punkterekord weiter, steht nun bei 110. "Wir haben Geschichte geschrieben mit dem Sieg", sagt ein stolzer Wojcieck Stachowiak, der gleich die Marschroute für die nächsten Wochen und Monate vorgibt: "Wir wollen die letzten 3 Spiele auch gewinnen. Wir haben vielleicht noch einen Rekord zu brechen. Das Ziel ist bei jedem Team das Gleiche, bei uns auch - Meisterschaft."Einen großen Schritt in Richtung 1. Playoff-Runde machen neben dem Tabellen-7. Nürnberg, der 4:1 gegen Augsburg gewinnt, auch die Schwenninger Wild Wings auf dem 9. Rang. Die Südbadener gewinnen 7:2 im direkten Duell gegen die Löwen Frankfurt. Im 1. Drittel geht es zwischen Sebastian Ulvira und Reid McNeill zur Sache. Es kommt danach zum "besten Drittel-Interview dieser Saison", wie MagentaSport-Kommentator Jan Lüdeke in der Konferenz findet, weil Ulvira frech grinst, während er seinen Kampf kommentiert.Diese Unverfrorenheit und Härte braucht es auch im Abstiegskampf vor der "Woche der Wahrheit". Doch die Augsburger Panther und die Düsseldorfer EG verlieren klar. Augsburgs Moritz Elias schimpft schon nach 2 Dritteln: "Mir fehlen die Worte. Wir sind Letzter und spielen so eine Scheiße." Klare Worte, auf die Sinan Akdag nach dem 1:5 der DEG bei den Fischtown Pinguins verzichtet: "Wir haben es in der Hand. Wir dürfen nicht zu pessimistisch sein." Die DEG liegt 3 Spiele vor Hauptrunden-Ende einen Punkt vor Augsburg. Der Letzte steigt ab.Die Berliner Eisbären siegen in München, Trainer Don Jackson nach dem 2:3: "Ein paar Dinge sind passiert, die aus meiner Sicht nicht richtig waren. Ich kann darüber jetzt nicht reden."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom 49. Spieltag in der PENNY DEL - bei Verwendung bitte Quelle MagentaSport angeben. Am Sonntag muss die Düsseldorfer EG gegen die Nürnberg Ice Tigers ab 13.45 Uhr Punkte gegen den Abstieg sammeln. Den 50. Spieltag schließen der EHC Red Bull München und die Adler Mannheim im Kampf um Platz 4 ab - live ab 19 Uhr bei MagentaSport.ERC Ingolstadt - Straubing Tigers 3:2Ingolstadt macht den 1. Hauptrunden-Sieg überhaupt klar. Durch den 4. Saisonsieg im 4. Spiel gegen die Straubing Tigers ist der ERC nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen. Obendrein war es der 6. Sieg in Folge. Der eigene Punkterekord von zuvor 103 Zählern wird weiter pulverisiert. Der ERC steht bei 110 Punkten. Für Playoff-Kandidat Straubing beträgt der Vorsprung auf Platz 11 8 Punkte.Alle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dUY4VURqMVRTY0RkRlBVYUIreHI3cExVc1B6UlVjZGd5SDRvNzc0SU5ZTT0=Wojcieck Stachowiak, ERC Ingolstadt: "Wir haben Geschichte geschrieben mit dem Sieg. Wir sind das erste Mal Hauptrundenmeister, wir haben die meisten Punkte in der Vereinsgeschichte. Ich bin stolz auf meine Jungs und auf die ganze Organisation. Es ist ein großartiges Gefühl ganz vorne zu stehen. Wir haben gelernt, auch wenn wir nicht unsere beste Leistung zeigen, können wir jedes Spiel gewinnen. Das ist auch in den Playoffs das Wichtigste. Es ist nicht so, dass wir vom Gas runtergehen und auf die Playoffs warten. Wir wollen die letzten 3 Spiele auch gewinnen. Wir haben vielleicht noch einen Rekord zu brechen. Das Ziel ist bei jedem Team das Gleiche, bei uns auch - Meisterschaft." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SHk1OFBvY2QwUEorUEh5T1ZuYkc4d1lUZXphYmpraWYzMmJHMDc2UU8yaz0=Ilpo Kauhanen, Torwarttrainer ERC Ingolstadt: "Es sind nicht nur die Goalies, sondern die ganze Mannschaft. Wenn du Erfolg hast, ist immer der Torwart der wichtigste Mann da hinten. Aber auch die Jungs blocken sehr viel weg." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dy95R3U2SW1WZnpyeFJGa2IrOFUzaWpJbXdXMXB2bW1LakRCdUJwM1NVTT0=Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther 4:1Die Ice Tigers stellen schon früh die Weichen, führen nach dem Mittelabschnitt mit 3:0. Damit ist Nürnberg die 1. Playoff-Runde nur noch theoretisch zu nehmen. Augsburg geht mit 45 Punkten als Tabellenletzter in die entscheidende Woche.Die Tore des Spiels im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RXJkOXpXVHZ5Tms4Ty9HYThJd2FVOVZHN1lSUThaTDZkUXEyRHJPRUx5ST0=Augsburgs Moritz Elias ist schon nach 2 Dritteln fassungslos: "Wir sind nicht 60 Minuten konzentriert. Mir fehlen die Worte. Wir sind Letzter und spielen so eine Scheiße." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NjErZUdjalFpcTlsUlRnbFNNZVlPRlpDbzBsMGxvT3JMejhHaVlmQkV5Zz0=Augsburgs Florian Elias ist ratlos nach dem Spiel: "Eigentlich müssen wir Vollgas geben, aber es gibt keine Erklärung, warum wir das nicht gemacht haben. Wir wissen, in welcher Situation wir sind. Wir wissen, was wir dafür machen müssen. Umso trauriger, dass wir so gespielt haben."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QjJFbmZ0NkdQbjRQVCtrMHNGZWM1RkUwTlJEQ0NNbW41WDdHc1l4T1o4MD0=Nürnbergs Evan Barratt mit einer ersten Playoff-Ansage: "Wir haben ein gutes Team zusammen. Wir genießen es, zusammenspielen und besser zu werden. Wir spielen in den richtigen Momenten sehr gut. Ich würde nicht gerne gegen uns spielen nächste Woche." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QkI1S1hzY1NZcjJ5L1RpN1JLWlhMTjhGZTBPUVU5ODlMUG9RZkxrTVBSUT0=Fischtown Pinguins Bremerhaven - Düsseldorfer EG 5:1Die Pinguins-Führung im 1. Drittel kann Düsseldorf noch ausgleichen. Doch im Schlussabschnitt wird die Partie dann eine klare Nummer für Fischtown, die ihr 3. Spiel in 3 Tagen gewinnen. Die DEG zittert mit einem Punkt Vorsprung auf den Abstiegsplatz weiter.Die Tore des Spiels im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RjVZR3I3SmhReklWd1NqbzZZenJtN2srSnFhekdCVEJjT3EwTktRcnFBOD0=Düsseldorfs Sinan Akdag über die erneute Gegentorflut: "Es zieht sich durch die Saison: Zu viele Fehler, Gegentore, nicht 60 Minuten Struktur. Das nutzen die Mannschaften aus - egal, gegen wen wir spielen. Wir müssen insgesamt besser stehen. Vieles fehlt."Vor der entscheidenden Woche im Abstiegskampf beton Akdag: "Wir schauen auf uns, wir sind nicht Letzter, wir haben es in der Hand. Wir dürfen nicht zu pessimistisch sein." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eW9KbGpSOGh2U3RsSGhnQllrT0ZiQ0pMNUl6YUs3OWtuSDc1Uno4Sm0zOD0=Schwenninger Wild Wings - Löwen Frankfurt 7:2Big Points für Schwenningen im Kampf um die 1. Playoff-Runde. Gegen den direkten Konkurrenten setzen die Wild Wings mit einem 7:2-Erfolg ein deutliches Statement. Damit hat Schwenningen den Vorsprung auf Frankfurt und damit Platz 11 auf 5 Punkte ausgebaut. Für Frankfurt ist es die 4. Niederlage in Folge.Alle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WC9mUkQzMngweWxETjRNektSSFo3Ni9FWVpkNVRBaWRYNVV6L1B6Z2d0Yz0=Zwischen Schwenningens Sebastian Uvira und Frankfurts Reid McNeill fliegen die Fäuste - Uvira lässt sich dafür von den Fans feiern: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Kzg5dnMvYlBxZTNYV1BsaHlTbHZ0T2FBbUhtYXFJQzFHT05PNE8xK2xFUT0=Anschließend gibt Uvira das "beste Interview in einer Drittel-Pause diese Saison", wie MagentaSport-Kommentator Jan Lüdeke in der Konferenz feststellt: "Ich habe Gott sei Dank mit einer Faust Glück gehabt. Da konnte ich nicht ausweichen und er kam er von unten (grinst). Glück gehabt. Guter Fight! Wir haben uns danach auch miteinander entschuldigt. Das war fair." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SXdCR0xpMTRXSnpkcmVVTHoySE55QnJ0M1JWbnFxeTVTdGxaUlpwZFBVQT0=Steve Walker, Trainer Schwenninger Wild Wings: "Wir haben toll gespielt, aber das Spiel war deutlich enger als das Ergebnis zeigt. Wir haben einfach alles ausgenutzt. Wir wollen unser Schicksal selbst unter Kontrolle haben. Wenn wir gut spielen und die Punkte holen, werden wir in die Pre-Playoffs kommen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MWJEZ21DNXpKR3pZUDZOanlNbWJqZU5tYmI4WHJkeVhxY1huNUkrNm5CND0=Tom Rowe, Trainer Löwen Frankfurt: "Wir haben für maximal 10 Minuten im ersten Drittel dagegengehalten. Man gewinnt keine Spiele, wenn man so spielt. Das war einfach nicht gut genug. Wir gewinnen und verlieren zusammen. Wir picken uns keinen einzelnen Spieler oder eine Position raus. Wir spielen kein gutes Hockey zur Zeit, das ist alles." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NWFqem03YTdEUkdpU25RTjFzQ2szaWd0MkFDcFRtNGJKMXhtUWE3UkN5cz0=EHC Red Bull München - Eisbären Berlin 2:3Die Eisbären haben im SAP Garden den längeren Atem. München führt zweimal, aber am Ende jubelt der amtierende Meister dank eines Doppelpacks von Ty Ronning und Leo Pföderls Tor zum 3:2. Der EHC liegt damit 2 Punkte hinter dem Vierten aus Mannheim und kämpft damit noch um den Heimvorteil in den Playoffs.Die Tore des Spiels im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MzN3OHNYaEllTHdnb3RkT1VpZTZOdWJFVDZHM0swcTRKbFRVR3VBUDFjYz0=Wilde Szenen - erst ein harter Hit von Berlins Kai Wissmann gegen Münchens Veit Oswald, dann liegen mehrere Spieler auf dem Eis: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SWl1My9pSzNDY0VoRjlpYzBYWFg5SXBTckN2YTZWOTZrZHZUQ1gxRVRSMD0=Münchens Trainer Don Jackson kritisiert die "Calls" in der Schlussphase: "Ich finde, wir hätten bessere Möglichkeiten in den letzten 2 Minuten verdient gehabt. Ein paar Dinge sind passiert, die aus meiner Sicht nicht richtig waren. (...) Ich kann darüber jetzt nicht reden." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VXFveVk2anVpK1MyVm1tYVAxVFZNVlV0bWhSTW1WYTJRMXM2RmxuLzdFbz0=Grizzlys Wolfsburg - Kölner Haie 2:6Köln ist mit einem Bein in den Top 6. Durch den Sieg in Wolfsburg beträgt der Vorsprung auf Platz 7 bei noch 3 verbleibenden Spielen 6 Punkte. Kapitän Moritz Müller feiert das "Kölsche" Jubiläum. Er absolvierte sein 1111. Spiel. Justin Schütz knipst munter weiter. Erneut gehen 3 Scorer auf sein Konto. Für Wolfsburg ist es ein weiterer Dämpfer im Kampf um Platz 10, den sie aber nach wie vor behalten.Alle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d3dDblFDaXhwOGpKUmlGYUJDYmNFd3h1ZUxjOVVmNi9YVTBJb0wwaEYwcz0=Mike Stewart, Trainer Grizzlys Wolfsburg: "Kleine Fehler haben den Unterschied ausgemacht. Im 2. Drittel waren wir gut unterwegs, aber durch 2 Geschenke lagen wir 1:3 hinten. Im letzten Drittel haben die Jungs gedrückt und wollten, aber wir waren zu spät am Mann. Das war der Unterschied. Wir müssen unseren Job zuerst machen und das direkt ansprechen. Punkte sind enorm wichtig und wir haben 3 hergeschenkt. Wir müssen diese individuellen Fehler minimieren. Fehler können passieren, aber wenn so viele grobe Fehler passieren, ist es unverantwortlich." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ajNQMW9pV3ovbHUxTU0xYWRwL2VWMWhQNmJmVUR3TWlYeUI1MEtTY1hRTT0=Tobias Ancicka, Kölner Haie: "Uns war klar, dass jeder Punkt zählt, und deswegen sind wir sehr glücklich über die 3 Punkte. Je früher man in den Playoff-Charakter kommt, desto besser. Konstanter kann man dann in den Playoffs spielen. Das war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. " Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VWlFRStIUG1YSDRzTUROa25iRGhGRDVNMHY3TWZXOTltNmZRbk5peTkrMD0=Eishockey live bei MagentaSportSonntag, 02.03.2025PENNY DEL - 50. Spieltagab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg, Düsseldorfer EG - Nürnberg Ice Tigers, Löwen Frankfurt - ERC Ingolstadtab 16.15 Uhr: Augsburger Panther - Kölner Haie, Iserlohn Roosters - Schwenninger Wild Wings, Straubing Tigers - Pinguins Bremerhavenab 19.00 Uhr: EHC Red Bull München - Adler Mannheim