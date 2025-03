DXC Technology Company: DXC ernennt den ehemaligen COO der Federal Reserve, Pat McClanahan, zum Global Leader of Business and Sales Operations für Consulting & Engineering Services

ASHBURN, Va., 27. Februar 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Fortune-500-Anbieter für globale Technologiedienstleistungen, gab heute die Ernennung von Pat McClanahan zum Global Leader of Business and Sales Operations für Consulting & Engineering Services - Powered by AI (CES) mit sofortiger Wirkung bekannt. McClanahan wird direkt an den DXC President of CES, Howard Boville, berichten.

"Pat McClanahan Erfolgsbilanz als Führungskraft in der US-Marine war der Beginn einer Karriere, in der er hervorragende Leistungen während seiner Zeit im Verteidigungsministerium und danach gezeigt hat", sagte Raul Fernandez, Präsident und CEO von DXC Technology. "Er hat im Laufe seiner Karriere nachweislich große und komplexe Führungsaufgaben übernommen, zuletzt als COO und CFO bei der Federal Reserve. Er ist eine dynamische und erfahrene globale Führungspersönlichkeit, die zum Erfolg des neuen DXC beitragen wird."

In seiner Funktion wird McClanahan die globalen Geschäfts- und Vertriebsaktivitäten von DXC innerhalb von CES beaufsichtigen und Transformationsinitiativen zur Förderung von Wachstum und operativer Effizienz anführen. Zu seinen Aufgaben gehören die Steigerung der Mitarbeitendenproduktivität, die Optimierung der Vertriebseffizienz und die Sicherstellung der strategischen Ausrichtung der KI-gestützten Beratungs- und Entwicklungsdienste des Unternehmens.

McClanahan kommt mit umfassender Führungserfahrung im öffentlichen und privaten Sektor zu DXC. Zuletzt war er als Chief Operating Officer des Federal Reserve Board of Governors tätig, wo er ein Team von Führungskräften leitete, die wichtige Funktionen wie Finanzplanung, IT, Cybersicherheit, Personal und Strategie verwalteten. Zuvor war er als Vice President for People Operations and Strategy bei Gannett tätig und betreute mehr als 15.000 Mitarbeitende.

Zuvor diente McClanahan 24 Jahre lang in der US-Marine und ging im Rang eines Captain in den Ruhestand, nachdem er wichtige Führungspositionen im Pentagon und im US-Generalstab innehatte und als White House Fellow ausgewählt wurde. Seine einzigartige Kombination aus Militärdienst und Erfahrung in der Privatwirtschaft bringt wertvolle Perspektiven in die operativen Transformationsinitiativen von DXC ein.

Weitere Informationen über das Führungsteam von DXC finden Sie unter https://dxc.com/us/en/about-us/leadership-and-governance.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme sowie Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten sowie hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit sowie Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Auf DXC.com erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen exzellente Leistungen erbringen.

Mihir Bellamkonda, Media Relations, +1-404-702-0506, [email protected]; Roger Sachs, CFA, VP of Investor Relations, +1-201 259-0801, [email protected]

