Der Münchner Chemiekonzern Wacker Chemie hat den Vertrag seines Finanzvorstands Tobias Ohler kürzlich um fünf Jahre verlängert. Wie der Konzern mitteilte, wird der Manager, der bereits seit 2013 im Vorstand tätig ist, nun bis 2030 in seiner Position bleiben. Diese Personalie kommt in einer schwierigen Phase für den Konzern, dessen Aktie in den vergangenen Handelstagen Kursverluste verzeichnete. Der aktuelle Kurs von 71,80 Euro spiegelt die anhaltenden Herausforderungen wider, mit denen der Spezialchemie-Hersteller konfrontiert ist.

Kommende Quartalszahlen im Fokus

Am 12. März 2025 wird Wacker Chemie seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorlegen. Die Veröffentlichung wird mit Spannung erwartet, da sie Aufschluss über die aktuelle Geschäftsentwicklung geben wird. Interessierte Investoren können zudem die zahlreichen Konferenzen wie die Stifel Best of Southern Germany Conference am 20. März und die JPM European Materials Conference am 26. März verfolgen, bei denen das Unternehmen vertreten sein wird.

