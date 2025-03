Von Robert Jakob Die ersten 50 Amtstage der Trump Administration hat alles übertroffen, was der Mensch sich vorstellen kann. Das erinnert eins zu eins an die McCarthy-Ära, die ihren Höhepunkt 1950 bis 1954 hatte. Sie war geprägt von Verfolgungswahn und Säuberungsaktionen. Allerdings waren unamerikanische Umtriebe statt des direkten politischen Gegners damals die Zielscheibe, und so traf die Hexenjagd des damaligen Senators McCarthy vor allem Kommunisten ...

