Die Private-Equity-Gesellschaft KKR verzeichnet aktuell eine stagnierende Kursentwicklung. Der letzte Kurs der KKR Aktie liegt bei 130,70 EUR (01. März 2025, 11:19 Uhr) und bleibt damit gegenüber dem Vortag unverändert. Bemerkenswert ist jedoch der signifikante Wertverlust von 21,84 Prozent innerhalb des letzten Monats. Trotz dieser kurzfristigen negativen Entwicklung zeigt die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 43,93 Prozent eine insgesamt positive Bilanz. Am 27. Februar 2025 konnte die Aktie einen leichten Kursanstieg von 0,28 Prozent auf 126,89 EUR verbuchen, was möglicherweise auf eine Stabilisierung hindeutet.

Geschäftliche Aktivitäten rund um KKR

Aktuell steht das von KKR unterstützte britische Abfallentsorgungsunternehmen Viridor im Fokus möglicher Übernahmeaktivitäten. Laut Berichten erwägt CK Infrastructure Holdings aus Hongkong ein Angebot für das Unternehmen. Mit einer Marktkapitalisierung von 116,1 Milliarden Euro und zuletzt gezahlten vierteljährlichen Dividenden von 0,17 USD im Februar 2025 bleibt KKR ein bedeutender Akteur im Bereich Private-Equity und Vermögensmanagement.

