Mit einem Kursplus von fünf Prozent im Jahr 2025 blieb die Aktie von Amazon klar hinter dem Dow Jones und dem Nasdaq 100 zurück, in denen der Wert enthalten ist. Immerhin lief es im vierten Quartal schon wieder deutlich besser, Anfang November wurde sogar ein neues Allzeithoch im 258er-Bereich markiert. Und auch von einem frischen Kaufsignal kann berichtet werden, denn der seither etablierte Abwärtstrend wurde soeben gebrochen, sodass 2026 die langfristige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
