Die Lynas Rare Earths Aktie präsentiert sich am 01. März 2025 mit einem stabilen Kurs von 4,01 EUR, wobei sich gegenüber dem Vortag keine Veränderung ergeben hat. Das australische Bergbauunternehmen, das sich auf die Gewinnung und Verarbeitung von Seltenerdmineralien spezialisiert hat, konnte im vergangenen Monat ein beachtliches Plus von 8,56 Prozent verzeichnen. Am 27. Februar verzeichnete die Aktie einen positiven Trend mit einem Kursanstieg von 0,49 Prozent, während am Folgetag ein erneuter Rückgang beobachtet wurde. Die Lynas-Aktie liegt derzeit 19,20 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit 26,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Kritische Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 13,7 Milliarden Euro gehört Lynas zu den bedeutenden Akteuren im Sektor der Seltenerdmetalle. Anleger sollten jedoch die aktuellen Bewertungskennzahlen beachten: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt derzeit bei 30,12, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 400,09 und das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 165,52 angegeben werden. Für 2025 wird ein KGV von 40,97 prognostiziert.

