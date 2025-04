Der Australische Dollar bewegt sich wenig, da die Handelsaktivität aufgrund des Karfreitag-Urlaubs gedämpft bleibt.Trump schlug einen optimistischen Ton an und deutete an, dass ein Handelsabkommen mit China innerhalb von drei bis vier Wochen abgeschlossen werden könnte.Fed-Chef Jerome Powell warnte, dass eine schwache Wirtschaft in Kombination mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...