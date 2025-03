Die Henkel-Aktie zeigt sich in den ersten Märztagen 2025 mit erfreulichen Signalen. Laut aktuellem Chart hat der Kurs am 1. März ein bedeutendes technisches Signal generiert, indem er den gleitenden Durchschnitt der letzten 100 Tage (GD 100) nach oben gekreuzt hat. Nach einer Phase mit leichten Schwankungen konnte das Papier zuletzt spürbar an Dynamik gewinnen. Im Freitagshandel verzeichnete die Vorzugsaktie des Konsumgüterherstellers deutliche Zugewinne und gehörte damit zu den führenden Werten im DAX.

Anstehende Quartalszahlen im Fokus

Mit einem aktuellen Kurs von 83,16 Euro liegt die Henkel-Aktie 19,60 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 4,52 Prozent unter dem Jahreshöchststand. Anleger richten ihren Blick nun auf den 11. März, wenn das Düsseldorfer Unternehmen seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen wird. Die Marktkapitalisierung des Konzerns beträgt derzeit 14,8 Milliarden Euro.

Anzeige

Henkel-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Henkel-Analyse vom 1. März liefert die Antwort:

Die neusten Henkel-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Henkel-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Henkel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...